inc-chiude-2024-con-fatturato-a-5,6-mln,-luca-cipriano-nuovo-partner

Milano, 19 apr. (askanews) – Inc, agenzia di comunicazione, ha chiuso il 2024 in crescita e aperto il 2025 con l’arrivo nella compagine societaria di Luca Cipriano come nuovo partner.

L’agenzia ha chiuso il 2024 con una crescita a doppia cifra delle revenue (+10%) e un fatturato di circa 5,6 milioni di euro. La performance del 2024 è stata sostenuta dal consolidamento di partnership decennali con Barilla, Heineken, Emirates, Unione italiana food, UnaItalia, Findus, Fondazione Lega del Filo d’Oro, unitamente alle attività di new business. A inizio anno hanno scelto Inc come lead pr agency Danone Italia e British american tobacco e nel corso dell’anno l’agenzia ha vinto la gara PR per le celebrazioni dei 50 anni di Mulino Bianco e il pitch per le pr trade Lavazza nel mondo away from home e home e pr trade e lifestyle per i brand 1895 coffee designers by Lavazza ed Eraclea.

Il 2025 è un anno importante per Inc che compie 50 anni di attività con, all’attivo, più di 330 i clienti che nel tempo l’hanno scelto e oltre 70 i premi vinti in Italia e nel mondo. Un compleanno che Inc ha in programma di festeggiare nei prossimi mesi con la pubblicazione di un libro ed un evento celebrativo.

A inizio 2025 è stato formalizzato l’ingresso nella compagine societaria di Luca Cipriano, già membro del leadership team. Luca si unisce ai soci Pasquale De Palma (presidente e Ceo), Paolo Mattei (vicepresidente), Paola Canali, Francesco Pippi, Rosanna Teta, Emily Szereda, Francesca Riccardi e Simone Silvi.

“Siamo felici e orgogliosi di accogliere nella compagine sociale di Inc un professionista di valore come Luca, che ha già fatto un bel pezzo di strada con noi e ha rappresentato una importante risorsa nel forte percorso di crescita che Inc ha registrato in questi ultimi anni – dichiara Pasquale De Palma – Abbiamo sempre creduto nel valore di una compagine sociale ampia e diversificata; siamo convinti che questa sia la chiave per mantenere unite e motivate le nostre persone e assicurare ai nostri clienti la consulenza e i servizi di qualità che meritano. Aver aperto negli ultimi due anni a quattro nuovi partner (ndr Emily Szereda, Francesca Riccardi e Simone Silvi sono diventati partner a settembre 2023) è la naturale evoluzione di questa nostra visione d’impresa. Ed è anche il nostro modo di guardare al futuro”.