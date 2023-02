Inc: ricavi 2022 +13%, nel 2023 3 nuovi clienti e un sito rinnovato

7 nomination agli Emea Sabre awards, record per una agenzia italiana

Milano, 14 feb. (askanews) – Tre nuovi clienti acquisiti a gennaio 2023, un portfolio complessivo di 50 clienti, con un retention rate dell’80% negli ultimi tre anni e un giro d’affari in crescita del 13% nel 2022. Inc, pr agency content first, traccia un bilancio del 2022 e inaugura il 2023 con new entry e un nuovo sito web, che racconta una storia professionale lunga quasi 50 anni. A confermare tutto questo le sette nominations in sei categorie agli Emea Sabre awards, gli Oscar delle pr, un record assoluto per un’agenzia italiana.

A inizio di quest’anno hanno scelto di affidarsi a Inc Heineken Italy per quanto riguarda le pr del brand Heineken e la strategia di comunicazione corporate e csr. A seguito di un pitch, Amnesty International le ha affidato l’incarico di Agency of the records per il 2023, con l’impegno di seguire le campagne per il 5×100, per i lasciti testamentari e per il Natale. Anche Unione italiana food, di cui l’agenzia è partner per le pr da oltre 25 anni, le ha affidato la campagna pr a sostegno della categoria degli integratori alimentari. Un inizio d’anno in linea con le acquisizioni registrate nell’ultimo trimestre 2022 che confermano il posizionamento dell’agenzia in due settori strategici: il food & beverage e la comunicazione sociale.

“Siamo orgogliosi del nostro passato e del nostro futuro. Abbiamo la fiducia di clienti importanti, marchi che spesso hanno scritto la storia dei rispettivi settori di business – dichiara Pasquale De Palma, presidente e Ceo di Inc – Iniziamo il 2023 consapevoli della responsabilità che abbiamo nell’affiancare chi ci ha scelto. Lavoriamo nel segno di qualità e creatività, le nostre parole d’ordine nell’affrontare ogni sfida”.

Inc oggi conta su uno staff di 50 persone (+30% rispetto al 2019, età media di 38 anni col 67% dei ruoli manageriali ricoperti da donne), guidato da un leadership team di nove professionisti.

