ROMA – Come fa sapere in una nota la Protezione civile: “Continua l’impegno della flotta aerea dello Stato e delle squadre di terra nella lotta agli incendi boschivi. Ad oggi sono oltre 900 le richieste di concorso aereo giunte al Centro operativo aereo unificato (Coau) del dipartimento. Interessate soprattutto le regioni del Centro-Sud. In queste ore l’attenzione massima è sulla Calabria, la cui situazione complessa ha portato la Regione ad avanzare una richiesta di supporto. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi ha firmato poco fa il Dpcm con la dichiarazione dello stato di mobilitazione nazionale del sistema di Protezione civile”. “Il dipartimento – prosegue la nota – è dunque al lavoro per coordinare l’invio di volontari, delle organizzazioni nazionali e delle colonne mobili regionali, che opereranno a supporto delle attività di spegnimento dei roghi. Solo oggi dalla Calabria sono state 8 le richieste di concorso aereo avanzate al Centro operativo aereo unificato (Coau) del Dipartimento, a cui si sommano le 6 della Sicilia, 4 del Lazio, 2 della Sardegna, 2 della Basilicata, 2 della Campania, 2 del Molise, una dell’Umbria e una dell’Abruzzo. Secondo i dati disponibili alle 17 sono, quindi, 28 le richieste giunte, di cui 12 roghi risultano messi sotto controllo o spenti. Le attività di lancio di acqua e liquido ritardante ed estinguente proseguiranno finché le condizioni di luce consentiranno di operare in sicurezza”.

LEGGI ANCHE: Allarme incendi, Curcio: “Temperature elevate, rischio alto”

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Incendi, attenzione massima sulla Calabria: Draghi mobilita la Protezione civile proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento