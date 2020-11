PALERMO (ITALPRESS) – In attesa che dallo Stato arrivi il via libera agli aiuti economici per i danni provocati dagli incendi che hanno devastato la Sicilia dal 29 al 31 agosto scorso – e per i quali è stata trasmessa a Roma una richiesta ufficiale – il governo Musumeci, in forza delle legge regionale numero 13 recentemente approvata, ha provveduto a dichiarare lo stato di crisi e di emergenza che consentirà di intervenire immediatamente per ripristinare le necessarie condizioni di sicurezza nelle aree maggiormente colpite.

“Da Altofonte a San Vito Lo Capo – spiega il presidente della Regione Nello Musumeci – i roghi alimentati dal forte vento di scirocco hanno divorato boschi e macchie mediterranee,

L’articolo Incendi di fine agosto in Sicilia, la Regione dichiara lo stato di crisi proviene da Notiziedi.

