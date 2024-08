Incendi Grecia, nuovo ordine d’evacuazione per località vicino Atene

Nei roghi un morto, danni ingenti. In arrivo aiuti dalla Ue

Atene, 13 ago. (askanews) – Le autorità greche hanno dovuto emettere un nuovo ordine di evacuazione per la località balneare di Nea Makri, nelle vicinanze di Atene, a causa degli incendi che non si riesce a domari. Una persona è morta, secondo i servizi antincendio, nella città di Vrilissia, a nord della capitale ellenica.Migliaia id persone sono state evacuate, dopo che la minaccia nei confronti delle loro case e delle attività si è fatta più imminente.Oltre 700 vigili del fuoco, 199 automezzi antincendio e 35 aerei cisterna sono stati coinvolti negli sforzi per spegnere gli incendi, che sono scoppiati per la prima volta domenica pomeriggio a circa 35 km a nord della capitale greca.Le autorità hanno riferito che ieri sono scoppiati incendi in 40 diversi punti e che in alcune aree le fiamme hanno raggiunto un’altezza di 25 metri.L’Unione Europea sta inviando due aerei dall’Italia e un elicottero dalla Francia, oltre a squadre di vigili del fuoco dalla Repubblica Ceca e dalla Romania per aiutare la Grecia a combattere gli incendi boschivi. Lo ha indicato la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen.