Incendi in California, continua a salire il bilancio delle vittime. Nuovi ordini di evacuazione

Allarme per incendi esplosivi nelle contee di Ventura e Los Angeles New York, 13 gen. (askanews) – Gli incendi dell’area di Los Angeles hanno ucciso almeno 24 persone secondo l’aggiornamento del medico legale della contea di Los Angeles, mentre sono 16 le persone che risultano disperse. I venti di Santa Ana, nei prossimi tre giorni potrebbero provocare “incendi con esplosioni” nelle contee di Ventura e Los Angeles e queste previsioni hanno innescato nuovi ordini di evacuazione per 105.000 residenti nella città di Los Angeles e per altri 87.000 nelle aree già interessate dagli altri fuochi. Intanto il servizio sanitario della contea ha dichiarato l’emergenza sanitaria, avvertendo che fumo e particelle di cenere potrebbero rappresentare minacce immediate e a lungo termine per la salute dei residenti.

“La mia priorità assoluta e quella di tutti gli altri è fare tutto il possibile per proteggere le vite

umane”. Lo ha dichiarato il sindaco di Los Angeles, Karen Bass, che ha invitato i cittadini a restare uniti. Bass ha detto che i vigili del fuoco sono posizionati in luoghi strategici, in preparazione ai venti con forza da uragano che potrebbero minacciare i progressi ottenuti. Ha annunciato inoltre

che i centri di assistenza locale saranno operativi sette giorni su sette dalle 9 alle 20 presso il parco di ricerca dell’Ucla. Le persone che hanno perso documenti fondamentali come certificati

di nascita o registri di sicurezza sociale possono recarsi lì per chiedere aiuto. Quando le è stato chiesto se deve delle scuse ai cittadini di Los Angeles per i tagli al bilancio dei vigili del fuoco, il

sindaco ha risposto: “La mia attenzione è rivolta alla preparazione della città per il domani”. E ha aggiunto: “Potremmo trovarci di fronte a un’altra situazione difficile per migliaia di cittadini di Los Angeles. Quando avremo superato questo periodo, ci sarà una valutazione di tutto quello che è successo. E a quel punto vedremo che non c’è accordo sul fatto che il bilancio sia stato tagliato o meno”.