mercoledì, 29 Luglio , 26
HomeVideo NewsIncendi in Europa, l'esperto: forte impatto del cambiamento climatico
incendi-in-europa,-l’esperto:-forte-impatto-del-cambiamento-climatico
Incendi in Europa, l’esperto: forte impatto del cambiamento climatico
Video News

Incendi in Europa, l’esperto: forte impatto del cambiamento climatico

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

“Non è l’unica causa, ma impossibile negarlo o nasconderlo”

Londra, 29 lug. (askanews) – L’Europa brucia in più punti nello stesso momento. Per Guillermo Rein, professore di scienze del fuoco all’Imperial College di Londra, l’Europa sta vivendo una “vague de feu”: grandi roghi simultanei, in più Paesi. Sui quali ha un forte impatto il cambiamento climatico.”L’Europa conosce gli incendi boschivi da milioni di anni – spiega il professore – quindi sappiamo che ogni estate dovremo fare i conti con gli incendi. Quello che sta accadendo in questo momento, in queste settimane e nelle prossime, è un numero insolito di incendi molto estesi che stanno bruciando vaste aree d’Europa. Nel mio gruppo la chiamiamo “onde di fuoco”. È un comportamento del fuoco senza precedenti, non in un luogo preciso, ma in più luoghi allo stesso tempo. Questo sovraccarica i vigili del fuoco e impedisce, per esempio, all’Unione europea di condividere le risorse nello stesso modo, perché ora deve distribuirle tra più Paesi, non con un solo Paese”.”Prima dell’inizio della stagione degli incendi non è stato fatto abbastanza – osserva Rein – È una cosa nota. Le foreste non sono state gestite. Le comunità non sono state coinvolte nel processo di sicurezza. L’unica cosa che si è continuato a fare è equipaggiare e formare i vigili del fuoco, che è un passo molto importante, ma non può essere l’unico. Perché, se si continua così, l’unica cosa che potremo fare sarà spegnere incendi, mentre dovremmo concentrarci su prevenzione, gestione e contenimento prima ancora dell’innesco”.”L’effetto del cambiamento climatico su quello che accade oggi in Europa è molto forte. È impossibile negarlo o nasconderlo. Non è l’unico elemento in gioco, quindi non si tratta solo di cambiamento climatico: è un’emergenza che riguarda più livelli e più soggetti. Ma il cambiamento climatico e questa serie intensa e continua di ondate di calore che stiamo subendo stanno portando foreste e vegetazione a un livello di secchezza molto insolito”, conclude l’esperto.

Previous article
Fifa, il progetto di Infantino scuote il calcio, critiche Uefa e Ue
Next article
In Spagna il ritorno nella case distrutte da incendi: un vero disastro

POST RECENTI

Video News

Oltre 10 mila persone sull’Amerigo Vespucci nella tappa a Québec City

Ambasciatore italiano in Canada: un segnale forte di vicinanzaMilano, 29 lug. (askanews) - Oltre diecimila persone sono salite a bordo dell'Amerigo Vespucci nella prima tappa...
Video News

Escalation in Medio Oriente, la gente a Teheran: “Situazione orribile”

Trump ha promesso una dura risposta agli attacchi in GiordaniaTeheran, 29 lug. (askanews) - Si è riacceso il conflitto in Medio Oriente dopo la fragile...
Video News

In Spagna il ritorno nella case distrutte da incendi: un vero disastro

La disperazione degli abitanti di Pelayos de la PresaMilano, 29 lug. (askanews) - Gli abitanti di Pelayos de la Presa, a 80 chilometri da Madrid,...
Video News

Fifa, il progetto di Infantino scuote il calcio, critiche Uefa e Ue

Ceferin ha minacciato di boicottare i prossimi MondialiRoma, 29 lug. (askanews) - Una nuova società da 20 miliardi di dollari per gestire Mondiali e diritti...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.