incendi-in-grecia:-decollati-da-roma-due-canadair-alla-volta-di-atene

In partenza anche un contingente di 32 Vigili del Fuoco

Roma, 13 ago. (askanews) – In aiuto delle Grecia contro le fiamme. A seguito della richiesta di supporto pervenuta all’Emergency Response Coordination Centre di Bruxelles dalle autorità greche, tramite il Dipartimento della Protezione Civile è stato disposto l’invio di due Canadair CL415 del Corpo nazionale e di un contingente di vigili del fuoco per fronteggiare i vasti incendi che da giorni stanno interessando alcune aree del Paese.I velivoli, decollati stamattina dall’aeroporto di Ciampino e diretti all’aeroporto di Elefsis per operare nella regione dell’Attica, sono stati attivati nell’ambito del meccanismo europeo di protezione civile come risorse rescEU-IT: il sistema prevede infatti che due dei Canadair dislocati sul territorio italiano possano essere inviati all’estero in caso di necessità, secondo un criterio di assistenza reciproca.In altri casi, infatti, sono arrivati in supporto all’Italia velivoli antincendio da altri paesi europei. In questo modo si assicurano mezzi aggiuntivi a sostegno dei paesi impegnati a rispondere a catastrofi di particolare entità.Il contingente dei vigili del fuoco, in partenza dal porto di Brindisi, è composto in totale da 32 unità: due moduli operativi per l’antincendio boschivo, con 18 unità provenienti da Lombardia e Veneto, 6 unità TAST (Technical Assistence and Support Team), 2 unità COEM (Comunicazione in Emergenza), 5 unità addette alla logistica leggera.A supporto dei piloti, al fine di tenere i necessari contatti con le autorità locali, saranno sul posto anche un funzionario del Dipartimento della Protezione Civile italiana e uno del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.