lunedì, 13 Luglio , 26

Fs, si apre l’era Strisciuglio: nominato Ad con mandato triennale

(Adnkronos) - Si chiude l’era Donnarumma, si apre...

Muore a 38 anni l’arbitro olandese Rob Dieperink

(Adnkronos) - Lutto nel mondo del calcio: è...

Tivoli, accoltella il figlio alla gola: arrestato 44enne

(Adnkronos) - Con un coltello da cucina ha...

Ricerca, colon irritabile: studio Lum rivela il possibile ruolo dei trigliceridi

(Adnkronos) - Uno nuovo studio evidenzia un ruolo...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOIncendi, Vigili del fuoco al lavoro dal Piemonte al Sud: "Bruciati +15%...
incendi,-vigili-del-fuoco-al-lavoro-dal-piemonte-al-sud:-“bruciati-+15%-ettari-rispetto-a-scorso-anno”
Incendi, Vigili del fuoco al lavoro dal Piemonte al Sud: “Bruciati +15% ettari rispetto a scorso anno”
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Incendi, Vigili del fuoco al lavoro dal Piemonte al Sud: “Bruciati +15% ettari rispetto a scorso anno”

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

(Adnkronos) –
Vigili del fuoco in azione dal Piemonte al Sud per fare fronte all’emergenza incendi – solo oggi sono già 260 gli interventi per roghi di vegetazione – con dati che quest’anno segnano già un aumento degli ettari bruciati rispetto allo scorso anno. “Rispetto alla superficie bruciata il dato è in aumento, secondo la nostra rilevazione media, almeno del 10-15%. Il caldo non aiuta, ma ciò che incide di più sono i lunghi periodi di siccità e le condizioni di vento intenso”, sottolinea all’Adnkronos Lorenzo Elia, vicario del direttore centrale per l’Emergenza e il Soccorso tecnico del Dipartimento dei Vigili del fuoco.
 

Attualmente in Piemonte “c’è un impiego importante di mezzi aerei che consentono di intervenire in zone molto impervie e montuose, difficilmente raggiungibili dalle squadre a terra. Gli incendi sono contenuti, si sta evitando una propagazione, sono sotto controllo”, prosegue Elia aggiungendo che si sta lavorando anche “in Puglia, Sicilia, Calabria, Campania”. Per evitare il verificarsi di incendi ci vuole “una gestione del territorio, a cominciare dal sottobosco, molto più attenta da parte degli enti che ne hanno la competenza. Le zone dove si fanno scampagnate, le aree in prossimità di case o abitazioni vicino alle zone boscate dovrebbero essere le più attenzionate perché c’è più presenza antropica e quindi aumenta maggiormente il rischio di comportamenti non corretti. E’ importante tenere puliti i bordi delle strade perché molto spesso gli incendi partono dal ciglio della strada, dove magari ci sono immondizia o sterpaglie, e basta un mozzicone di sigaretta buttato dal finestrino a causare le fiamme”. Anche i singoli cittadini possono fare la propria parte tenendo puliti i loro terreni e le loro proprietà.  

Quanto invece ai comportamenti da adottare o evitare per mettersi in pericolo, Elia ricorda le notizie di roghi e vittime che arrivano dall’Andalusia dove automobilisti sono rimasti intrappolati nelle loro auto. “L’importante in queste circostanze è seguire, per quanto possibile, le indicazioni delle autorità locali preposte alla gestione di queste situazioni particolarmente gravi – raccomanda il vicario del direttore centrale per l’Emergenza e Soccorso tecnico del Dipartimento dei Vigili del fuoco – Bisogna fare in modo di avere il vento alle spalle e il fuoco che vada nella direzione opposta rispetto a quella verso cui ci si sta indirizzando”. “Bisogna evitare di pensare ai beni personali, che sia l’auto o la casa: non bisogna esporsi a rischi particolari se non si hanno a disposizione gli strumenti necessari – continua – Bisogna innanzitutto allontanarsi dalla zona di pericolo, andando contro vento e lasciandosi il fuoco alle spalle”. Elia ricorda che il dipartimento di Protezione civile giornalmente emana dei bollettini legati al rischio di incendio o ai rischi naturali in genere: “Bisogna vedere le previsioni e se ci si trova in una zona di quel tipo bisogna prestare la massima attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità locali”, conclude. 

Previous article
L.elettorale, da domani alla Camera i tre giorni decisivi per la riforma
Next article
Tivoli, accoltella il figlio alla gola: arrestato 44enne

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Fs, si apre l’era Strisciuglio: nominato Ad con mandato triennale

(Adnkronos) - Si chiude l’era Donnarumma, si apre l’era Strisciuglio. Oggi l’assemblea di Ferrovie dello Stato Italiane – di cui il Mef è azionista...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Muore a 38 anni l’arbitro olandese Rob Dieperink

(Adnkronos) - Lutto nel mondo del calcio: è morto a 38 anni l'arbitro olandese Rob Dieperink. A comunicarlo è stata la federazione calcistica olandese,...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Tivoli, accoltella il figlio alla gola: arrestato 44enne

(Adnkronos) - Con un coltello da cucina ha accoltellato il figlio 21enne alla gola mentre erano in casa. E' successo questa mattina a Marcellina,...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Ricerca, colon irritabile: studio Lum rivela il possibile ruolo dei trigliceridi

(Adnkronos) - Uno nuovo studio evidenzia un ruolo del metabolismo, in particolare dei trigliceridi, nella sindrome del colon irritabile (Ibs), patologia gastrointestinale che colpisce...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.