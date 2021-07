Incendiata l’auto dell’assessore all’Ambiente di San Severo

di Alba Di Palo

BARI – Con ogni probabilità, l’incendio che ha distrutto l’auto dell’assessore all’Ambiente del Comune di San Severo (Foggia) è di natura dolosa. La certezza potrà arrivare solo dalle indagini dei carabinieri che stanno visionando le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona. L’auto di Felice Carrabba era parcheggiata in vico Porta Lucera, non lontano dall’abitazione dell’assessore 38enne. Le fiamme hanno lambito anche un’altra vettura.

“Piena solidarietà all’assessore Felice Carrabba per l’incendio della sua auto avvenuto davanti casa sua. Un atto vile, senza alcun senso che va stigmatizzato con forza, perché portatore di una cultura criminale che rifiuta ogni dialogo e crede di spaventare le persone, in questo caso impegnata politicamente, che con trasparenza e senso di responsabilità esplica il proprio ruolo”, scrive in un post pubblicato sui social Francesco Miglio, sindaco della città. “Sono vicino all’amico Felice so cosa si prova a stare in questo club: a me ne hanno incendiate due di auto. È vergognoso, anche perché il più delle volte gli autori e i mandanti dell’infame gesto non vengono presi”, lo sfogo del primo cittadino che conclude: “San Severo non è così e non appartiene a questa cultura criminale, ma è fatta di tanti normali cittadini che sono al tuo fianco. Forza e coraggio Felice”.

GLI AGRICOLTORI ITALIANI: “ATTO CRIMINALE”

L’associazione agricola Cia agricoltori italiani Puglia esprime la propria solidarietà a Felice Carrabba, assessore all’Agricoltura e all’Ambiente del Comune di San Severo (Foggia, a cui la scorsa notte è stata incendiata l’auto. “Condanniamo l’atto criminale, violento e vile di una criminalità che va respinta e contrastata – scrive l’associazione agricola- Siamo al tuo fianco Felice, al fianco di San Severo e di chi lotta per diritti, legalità e sviluppo del territorio”.

