CAGLIARI (ITALPRESS) – “Un atto gravissimo commesso contro chi ogni giorno è impegnato in prima linea per difendere il patrimonio ambientale della Sardegna, a tutela di tutte le nostre comunità”. Così il Presidente della Regione Sardegna Christian Solinas esprime la sua ferma condanna per l’attentato incendiario contro il Corpo forestale, avvenuto nella notte a Sant’Antioco, nel quale sono stati distrutti diversi mezzi. “Non sarà certo questa nuova azione vile e violenta – sottolinea il Presidente Solinas – a fermare il lavoro incessante a presidio del territorio delle donne e degli uomini del Corpo forestale, ai quali va la piena solidarietà mia e della Giunta,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Incendiati mezzi corpo forestale a S.Antioco, Solinas “Atto gravissimo” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento