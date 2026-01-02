incendio-a-crans-montana,-identificate-113-persone-ferite

venerdì, 2 Gennaio , 26

Dazi, Telegraph incorona Meloni: “Taglio tariffe Usa su pasta italiana è sua vittoria”

Capodanno, strage di uccelli a Roma ma la foto sui social è un fake

Attacco a casa di Putin, spunta il video: è un fake fatto malissimo

Morto l’armatore Lucio Di Giovanni, stroncato da un infarto

Tra i 119 feriti anche 14 francesi, 11 italiani e quattro serbi

Sion (Svizzera), 2 gen. (askanews) – La polizia cantonale del Vallese fa il punto sull’identificazione delle persone ferite nell’incendio che ha devastato un bar di Crans-Montana. Secondo le autorità, la maggior parte dei feriti è stata identificata, mentre restano in corso verifiche su sei casi. Frédéric Gisler, capo della polizia cantonale: “Per quanto riguarda innanzitutto le persone ferite, che sono 119 sulla base degli elementi di cui disponiamo attualmente, 113 sono state identificate in modo formale e definitivo. Per altre sei, le procedure di identificazione formale e definitiva sono ancora in corso. Tra i feriti formalmente identificati, 71 sono di nazionalità svizzera. Contiamo inoltre 14 cittadini francesi, 11 italiani, quattro serbi, un bosniaco, un belga, un lussemburghese, un polacco e un portoghese”.

