incendio-al-country-club-della-ryder-cup:-a-fuoco-una-tribuna

Fiamme domate, chiuse le strade adiacenti all’impianto a Guidonia

Roma, 5 ott. (askanews) – Un incendio di vaste proporzioni è scoppiato verso le 17 nella zona del Marco Simone Golf & Country Club, in località Guidonia Montecelio, che ha ospitato lo scorso fine settimana la Ryder Cup. L’incendio ha riguardato una tribuna di tre piani di circa 120 metri quadrati, adiacente al tee della buca 1. Il campo è in fase di disallestimento terminata la Ryder cup. I pompieri sono intervenuti in via di Marco Simone con tre squadre, due autobotti, un’autoscala e il Nucleo TAS. Chiuse tutte le strade che portano alla struttura, in primis la via Palombarese, forti rallentamenti ci sono sul Grande Raccordo Anulare. Non ci sarebbe stato alcun danno alle persone.