Incendio al parco della Madonnetta di Acilia, in fiamme ex spogliatoi

ROMA – Nuovo incendio nel parco della Madonnetta, ad Acilia, nel Municipio X di Roma. A prendere fuoco, circa un’ora fa, è stato uno dei locali dell’ex impianto sportivo, in particolare gli spogliatoi. Non sono coinvolte abitazioni né persone. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco impegnati nel domare le fiamme, c’è anche l’assessore capitolino al Patrimonio Tobia Zevi. L’area interessata dalle fiamme sarà oggetto di una delibera che ne prevede la riqualificazione e che dovrebbe arrivare in giunta capitolina nelle prossime settimane.

Il parco della Madonnetta nel corso degli anni è diventato l’emblema del degrado: una volta era un Punto verde qualità di 22 ettari con un centro sportivo, due asili, un ristorante e un bar. Sei anni fa, in seguito a difficoltà economiche, è stata revocata la concessione. Da allora la situazione è andata peggiorando e l’area si è trasformata in una grande discarica, oggetto di atti vandalici. L’ultimo episodio accaduto è la morte del 16enne Riccado Pica, il 26 febbraio del 2021, dovuta a malore mentre era inseguito da un senza fissa dimora armato con una spranga.

