Incendio hotel in Turchia, arrestate 9 persone. L’immagine simbolo e le polemiche per chi sciava lo stesso

BOLOGNA – Si è ulteriormente aggravato il bilancio del terribile incendio che, due notti fa, ha distrutto un resort sulla neve sulle montagne del nord della Turchia a Kartalkaya, in provincia di Bolu: i morti sono diventati 76, i feriti 51. L’albergo, il Grand Kartal Hotel a 12 piani, era molto affollato perchè in Turchia è appena iniziato il periodo di chiusura delle scuole per la pausa invernale: gli ospiti erano 238. Il ministro della Giustizia turco, Yılmaz Tunç, nella serata di ieri ha reso noto su X che sono state arrestate quattro persone, tra cui il proprietario dell’hotel andato a fuoco. In giornata i media turchi hanno rilanciato il numero di nove arrestati. Ieri sera si è diffusa la notizia che le autorità turche hanno imposto il silenzio stampa sulla vicenda e sulle indagini.

POCHI ESTINTORI E INDICAZIONI CONFUSE

Secondo le prime ricostruzioni, nell’hotel mancavano gli estintori e le due scale antincendio della struttura non erano indicate in modo chiaro e adeguato. Le persone, mentre l’incendio si propagava, erano nel panico più totale, molti turisti hanno cercato di calarsi dalle finestre con le lenzuola. Altri hanno saltato nel vuoto.L’hotel, ha fatto sapere il ministro del Turismo Mehmet Nury Ersoy, aveva avuto l’agibilità per il triennio 2021-2024. Ma per l’anno in corso erano stati fatti i controlli? Il ministro degli Interni Ali Yerlikaya ha assicurato che le indagini “andranno avanti spedite” e chiarito che “nessuno dei responsabili la passerà liscia”.

GLI ARRESTI E LE INDAGINI

Ecco cosa ha scritto su X il ministro della Giustizia: “L’indagine giudiziaria avviata dalla Procura generale di Bolu sull’incendio dell’hotel Bolu Kartalkaya viene condotta in modo articolato e meticoloso. Nell’ambito dell’indagine alla quale sono stati assegnati 6 pubblici ministeri, sono state detenute 4 persone (poi il numero è salito a 9, ndr), tra cui l’imprenditore. Proseguono le indagini sulle cause dell’incendio da parte di un gruppo di 5 esperti nel settore e continuano i lavori per individuare i guasti. Ogni fase dell’indagine viene svolta con grande cura e sensibilità. Ancora una volta auguro la misericordia di Dio ai nostri cittadini che hanno perso la vita nel disastro dell’incendio, pazienza alle loro famiglie e una pronta guarigione ai nostri cittadini feriti. Rivolgo i miei migliori auguri a tutti i nostri cittadini colpiti dall’incendio e spero che lo stesso dolore non si ripeta”.

L’IMMAGINE SIMBOLO

C’è un immagine che circola da ieri sera sui social con gli hashtag #Bolu e #bolukartalkaya che è diventata il simbolo della tragedia: è la foto che mostra, da una finestra dell’hotel bruciato, la corda fatta di lenzuola annodate tra loro che qualche ospite dell’hotel ha realizzato nel disperato tentativo di salvarsi calandosi dalle finestre. Alcuni sopravvissuti e testimoni hanno raccontato, ieri, che le persone affacciate alle finestre chiedevano lenzuola e coperte. Ci sarebbero anche due persone sarebbero morte perchè si sono buttate nel tentativo di salvarsi.

Foto da X

LE POLEMICHE PER L’INDIFFERENZA

Sta suscitando molte polemiche, in Turchia, il fatto che ieri, quando i pompieri erano ancora al lavoro per spegnere il rogo che ha distrutto l’hotel e ucciso 76 persone, sulle vicine piste ci fossero persone che sciavano normalmente, impianti funzionanti, bambini che facevano lezioni di sci. Insomma, la giornata di montagna si è svolta normalmente e i turisti che alloggiavano in altri hotel del comprensorio sciistico di Kartalkaya hanno proseguito la loro vita di vacanza in modo normale. Nonostante pochi metri più in là i soccorritori fossero al lavoro per trovare i cadaveri nell’hotel bruciato. Il video delle piste affollate è diventato virale sui social. Il deputato turco Alan Eren scrive: “Eravamo persone che non accendevano la televisione quando c’era un funerale nel quartiere… Come siamo arrivati ​​a questo punto? Le persone vogliono che la vita non continui per una volta…”. Oppure: “Questa insensibilità e mancanza di coscienza mostra quanto la società sia crollata”.

Mahallede cenaze olunca televizyon açmayan insanlardık…Nasıl bu hale geldik..İnsan istiyor ki bir kere de hayat devam etmesin…#bolukartalkaya pic.twitter.com/Mgxsv2oAyn— Eren Alan (@Alan_Eren1) January 21, 2025

Biraz ileride can pazarı yaşanmış, koca otelin dumanı tütüyor 66 kişiye mezar olmuş ve sen kayak yapıyorsun!Beyinde prefrontal kortex geliştiğinde hayvandan ayrıldık fakat bazılarımız hala İnsansı hayvanlar! #Bolu pic.twitter.com/zvA0Xz3PjS— Doç. Dr. Kaan Yılancıoğlu (@drkaanyl) January 21, 2025

LE IMMAGINI DELL’INTERNO DELL’HOTEL DOPO IL ROGO

Sul web si trovano anche le prime immagini scattate all’interno dell’hotel dopo lo spegnimento del rogo, con i pompieri ancora al lavoro.

#Bolu Grand Kartal Otel'inde yangın faciası! 76 kişinin can verdiği otelin içi görüntülendihttps://t.co/ZqJX40lT2H pic.twitter.com/0PY8B2hBLm— MedyaTava (@medyatavacom) January 22, 2025

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it