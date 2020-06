Incendio in appartamento a Palermo, muore un’anziana

Incendio in un appartamento la notte scorsa in via Pacinotti, a Palermo. Una donna di 78 anni, Francesca Acanfora, ha perso la vita, mentre la figlia ha riportato diverse ustioni. Sul posto sono intervenute 5 squadre dei vigili del fuoco per domare il rogo, avvenuto al nono piano. L’edificio è stato evacuato.

Ancora da determinare le cause dell’incendio. Sul luogo anche la scientifica che sta cercando di ricostruire l’accaduto. I condomini dello stabile evacuato potranno rientrare solamente quando verranno valutate le condizioni dell’intero edificio, soprattutto per quanto riguarda gli impianti elettrici e del gas.

