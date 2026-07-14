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Incendio in edificio nel centro di Bruxelles: morti e dispersi
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Incendio in edificio nel centro di Bruxelles: morti e dispersi

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Sei persone risultano ancora disperse. In fiamme torre Oxy

Milano, 14 lug. (askanews) – Un incendio scoppiato all’interno di un ascensore della torre OXY a Bruxelles avrebbe causato la morte di alcune persone. Il numero preciso delle vittime non è ancora stato accertato.Le immagini mostrano i servizi di emergenza all’esterno dell’ edificio dove sei persone risultano tuttora disperse e le ricerche proseguono. Secondo quanto riferito dalla Procura di Bruxelles, potrebbero trovarsi in un altro ascensore, al quale i vigili del fuoco non sono ancora riusciti ad accedere.”I vigili del fuoco sono riusciti a trovare una piccola apertura in uno di questi ascensori e hanno ritrovato vittime”, ha spiegato Brecht Speybrouck, portavoce della Procura del Lavoro di Bruxelles. “Non sappiamo ancora con precisione quante persone siano. Potrebbero essere le sei disperse, ma potrebbero essercene altre nell’altro ascensore o altrove”.

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