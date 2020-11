Il rogo è divampato prima di mezzanotte sul litorale poco prima della mezzanotte in un capannone adibito a deposito di mobili. In via Cavriglia non si esclude il gesto doloso Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Incendio in un capannone a Ostia Cassonetti e auto in fiamme a Prati Fiscali proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento