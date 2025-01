Incendio in un hotel di montagna in Turchia, è una strage

Almeno 66 morti e 51 feriti Roma, 21 gen. (askanews) – Un incendio è divampato in un hotel nella località sciistica turca di Bolu, uccidendo 66 persone e ferendone almeno altre 51. Lo hanno riferito le autorità, secondo la Bbc aggiungendo che l’incendio è scoppiato alle ore 3.30 locali al Grand Kartal Hotel che ospitava 234 persone.

Il bilancio iniziale di 10 morti è stato elevato in modo significativo nelle ore successive dal ministero dell’Interno turco. Almeno due persone sono morte dopo essersi gettate dalle finestre dell’hotel.

Il governatore di Bolu Abdulaziz Aydin ha detto che secondo le prime indagini, l’incendio è scoppiato nel ristorante del quarto piano dell’hotel e si è diffuso ai piani superiori.

I soccorsi sono continuati per tutta la mattinata e il ministro degli Interno ha affermato che i servizi di emergenza hanno schierato 267 persone per rispondere all’emergenza.

A metà mattinata il sindaco della località sciistica ha detto che stavano ancora cercando di raggiungere alcune parti dell’hotel. Bolu si trova a circa 300 chilometri da Istanbul. Questo in Turchia è un intenso periodo di vacanze scolastiche.