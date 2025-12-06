domenica, 7 Dicembre , 25

Ucraina, Zelensky vuole la pace: “Sentiti i mediatori Usa”. Domani vede Starmer, Macron e Merz

(Adnkronos) - Prosegue il lavoro diplomatico per arrivare...

Siria, un anno dopo Assad: al-Sharaa e la sfida per il futuro del Paese

(Adnkronos) - La presidenza siriana ha proclamato il...

Mal di gola re dei sintomi invernali, ecco perché peggiora di notte

(Adnkronos) - Raffreddore e mal di gola, febbre...

Prima alla Scala, il 7 dicembre tra le proteste di pro Pal, sindacati e centri sociali

(Adnkronos) - Sarà un Sant'Ambrogio senza corteo, ma...
incendio-in-un-nightclub-di-goa,-almeno-23-morti:-tra-le-vittime-anche-turisti
Incendio in un nightclub di Goa, almeno 23 morti: tra le vittime anche turisti

Incendio in un nightclub di Goa, almeno 23 morti: tra le vittime anche turisti

DALL'ITALIA E DAL MONDOIncendio in un nightclub di Goa, almeno 23 morti: tra le vittime anche turisti
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – E’ di almeno 23 morti il bilancio di un incendio in un nightclub di Goa, località situata sulla costa occidentale indiana. Lo hanno reso noto le autorità locali, secondo cui tra le vittime delle fiamme divampate nella discoteca Arpora, nella parte nord di Goa, ci sarebbero molti turisti.  

Secondo il premier dello stato indiano, Pramod Sawant, la maggior parte delle vittime dell’incendio – provocato dall’esplosione di una bombola di gas – apparterrebbe al personale di cucina. Tra i morti ci sarebbero anche “tre o quattro turisti”. Lo stesso ‘chief minister’ ha precisato che delle 23 vittime, tre sono morte per le ustioni riportate, mentre le altre sono per soffocamento. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.