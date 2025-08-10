domenica, 10 Agosto , 25

incendio-in-un-rimessaggio-di-barche-a-ostia,-alta-colonna-di-fumo-sul-litorale-romano
Incendio in un rimessaggio di barche a Ostia, alta colonna di fumo sul litorale romano

Incendio in un rimessaggio di barche a Ostia, alta colonna di fumo sul litorale romano

Incendio in un rimessaggio di barche a Ostia, alta colonna di fumo sul litorale romano
(Adnkronos) – Un incendio è scoppiato questa mattina poco prima delle 9 all’interno di un rimessaggio di barche in via delle Orcadi, a Ostia, sul litorale romano. Sul posto i carabinieri di Ostia e i vigili del fuoco per spegnere le fiamme che hanno raggiunto un canneto esterno al muro perimetrale del rimessaggio a causa del vento. Non ci sono feriti. Due le imbarcazioni coinvolte dalle fiamme. Sembra che il rogo sia partito da un magazzino con materiale infiammabile e vernici. Dopo una prima esplosione l’incendio si è propagato al rimessaggio. Un’alta colonna di fumo è visibile a distanza dal luogo dell’incendio. 

