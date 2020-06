Incendio in uno stabile a Milano, paura ma nessun ferito

Un grosso incendio si è sviluppato nel tardo pomeriggio a Milano, in uno stabile di via Pestalozzi 4 nella zona del Naviglio grande alla periferia sud del capoluogo lombardo. Sul posto 7 squadre dei Vigili del Fuoco che sono ancora al lavoro per mettere in sicurezza l’area. Paura tra gli abitanti della popolosa zona ma nessun ferito. Le fiamme si sarebbero sviluppate, secondo i primi accertamenti dei pompieri, dal tetto di un capannone in ristrutturazione.

