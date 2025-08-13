mercoledì, 13 Agosto , 25

Matera, accoltella donna e spara a carabinieri poi si suicida

Scontro tra auto e moto nel Pavese, tre morti a Cassinino

Psg-Tottenham 0-0, oggi si gioca la Supercoppa europea – Diretta

Vlahovic sbaglia un gol con la Next Gen, critiche dai tifosi della Juventus

Incendio lungo linea ferroviaria a Grosseto, stop treni ed evacuato un albergo

Incendio lungo linea ferroviaria a Grosseto, stop treni ed evacuato un albergo

Incendio lungo linea ferroviaria a Grosseto, stop treni ed evacuato un albergo
(Adnkronos) – Un vasto incendio è divampato lungo la linea ferroviaria fra Grosseto ed Alberese: evacuato, per precauzione, un albergo e sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea Roma-Pisa, che potrà riprendere solo dopo il nulla osta dei Vigili del Fuoco e le verifiche tecniche all’infrastruttura ferroviaria da parte dei tecnici di Rfi. Oltre all’albergo, le fiamme si sono pericolosamente avvicinate alle abitazioni attigue alla linea ferroviaria, ma grazie al rapido intervento delle squadre dei vigili del fuoco e dei volontari della regione Toscanale è stato scongiurato il pericolo. Le operazioni di spegnimento del rogo sono in corso: in questo momento è stato ridotto ed è in fase di completa estinzione.  

