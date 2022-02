Incendio sul traghetto Grecia-Italia, in salvo le 288 persone a bordo

ROMA – Per cause ancora da accertare è scoppiato un incendio sul traghetto Euroferry Olimpia, della Grimaldi Lines, che collega la Grecia all’Italia: il traghetto, che copre la tratta dalla città di Igoumenitsa a Brindisi, è stato evacuato.

A bordo c’erano 237 passeggeri e 51 membri dell’equipaggio e sono tutti salvi. Il rogo si è verificato al largo di Corfù a nove miglia dalla costa. Dopo l’allarme, sono intervenute tre motovedette e tre rimorchiatori ma anche una unità della guardia di finanza italiana, la Montesperone, che si trovava in quel tratto di mare, sulla quale sono salite 242 persone delle 288 che erano a bordo.

Ci sono accertamenti in corso per capire le cause all’origine del rogo: inizialmente l’equipaggio ha tentato di spegnere le fiamme a bordo, ma vedendo che questo era impossibile il comandante ha dato l’ordine di abbandonare la nave.

