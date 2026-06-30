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Inchiesta escort, il calciatore dell’Inter Bastoni indagato per prostituzione minorile
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Inchiesta escort, il calciatore dell’Inter Bastoni indagato per prostituzione minorile

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(Adnkronos) – Il difensore dell’Inter e della Nazionale Alessandro Bastoni è indagato dalla Procura di Milano per prostituzione minorile, nell’ambito dell’inchiesta – coordinata dalla pm Rosaria Stagnaro e dall’aggiunta Bruna Albertini – su un presunto giro di escort. La notizia è stata anticipata dall’edizione online di Repubblica e confermata da ambienti giudiziari. Il calciatore – che secondo gli accertamenti della Gdf avrebbe avuto un rapporto con una ragazza all’epoca 17enne – ha ricevuto oggi un invito a comparire per venerdì. 

Il rapporto tra Bastoni e la ragazza all’epoca dei fatti 17enne risale al 2020. L’inchiesta in cui il difensore è indagato è quella sull’agenzia ‘Ma.De’ di Cinisello Balsamo (Milano) che avrebbe organizzato serate ‘all inclusive’ per clienti vip. Bastoni è al momento l’unico calciatore indagato, ma – a quanto riporta Repubblica – altri tre sono stati convocati come testimoni dalla Procura. Si tratta – riporta la versione online del quotidiano – di Daniel Maldini, Riccardo Calafiori e Kevin Bonifazi. 

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