martedì, 30 Giugno , 26

Juventus, settlement agreement con la Uefa: multa e restrizioni alla rosa

(Adnkronos) - La Uefa multa la Juventus. Oggi,...

Sinner, nessuno sparring regge ritmo: Jannik ne cambia due a Wimbledon

(Adnkronos) - Jannik Sinner 'distrugge' tutti i suoi...

Fs, Donnarumma si dimette da amministratore delegato e direttore generale﻿

(Adnkronos) - Il consiglio di amministrazione di Ferrovie...

Flutter Sea presenta V edizione di Futures, come sostenibilità e innovazione ridisegnano l’impresa

(Adnkronos) - Si è tenuta oggi a Roma,...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOInchiesta escort, il calciatore dell'Inter Bastoni indagato per prostituzione minorile
inchiesta-escort,-il-calciatore-dell’inter-bastoni-indagato-per-prostituzione-minorile
Inchiesta escort, il calciatore dell’Inter Bastoni indagato per prostituzione minorile
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Inchiesta escort, il calciatore dell’Inter Bastoni indagato per prostituzione minorile

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

(Adnkronos) – Il difensore dell’Inter e della Nazionale Alessandro Bastoni è indagato dalla Procura di Milano per prostituzione minorile, nell’ambito dell’inchiesta- coordinare dalla pm Rosaria Stagnaro e dall’aggiunta Bruna Albertini – su un presunto giro di escort. La notizia è stata anticipata dall’edizione online di Repubblica e confermata da ambienti giudiziari. Il calciatore – che secondo gli accertamenti della Gdf avrebbe avuto un rapporto con una ragazza all’epoca – ha ricevuto oggi un invito a comparire per venerdì. 

Previous article
Gino Severini torna a casa a Cortona, 80 opere in mostra
Next article
Juventus, settlement agreement con la Uefa: multa e restrizioni alla rosa

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Juventus, settlement agreement con la Uefa: multa e restrizioni alla rosa

(Adnkronos) - La Uefa multa la Juventus. Oggi, martedì 30 giugno, la squadra bianconera ha chiuso un settlement agreement con il massimo organismo di...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Sinner, nessuno sparring regge ritmo: Jannik ne cambia due a Wimbledon

(Adnkronos) - Jannik Sinner 'distrugge' tutti i suoi sparring partner a Wimbledon 2026. Il tennista azzurro affronterà domani il portoghese Nuno Borges nel secondo...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Fs, Donnarumma si dimette da amministratore delegato e direttore generale﻿

(Adnkronos) - Il consiglio di amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane si è riunito oggi e “ha preso atto delle dimissioni di Stefano Antonio...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Flutter Sea presenta V edizione di Futures, come sostenibilità e innovazione ridisegnano l’impresa

(Adnkronos) - Si è tenuta oggi a Roma, nella cornice di Palazzo Rondinini, la quinta edizione di Futures, l'appuntamento promosso da Flutter Southern Europe...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.