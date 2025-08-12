martedì, 12 Agosto , 25

Ministero Salute di Gaza: “Da inizio guerra morte 227 persone per fame”. Israele: “Numeri gonfiati”

(Adnkronos) - Nella Striscia di Gaza "sono morte...

Sinner e gli attacchi di Mannarino per caso Clostebol: “Non credo a Babbo Natale”

(Adnkronos) - Adrian Mannarino sarà il prossimo avversario...

Segna dopo 4 mesi, capriola alla Hernanes e stagione a rischio

(Adnkronos) - Una capriola... finita male. È successo...

Sinner, qual è il segreto per allungare la carriera? La ‘ricetta’ di Jannik

(Adnkronos) - Jannik Sinner punta Cincinnati, ma non...
Inchiesta urbanistica Milano, Riesame annulla arresti per Bezziccheri e Scandurra

Inchiesta urbanistica Milano, Riesame annulla arresti per Bezziccheri e Scandurra

Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Il Tribunale del Riesame di Milano ha annullato gli arresti del costruttore Andrea Bezziccheri (detenuto a San Vittore, e ora torna libero) e i domiciliari per l’architetto ed ex componente della Commissione per il paesaggio del Comune di Milano, Alessandro Scandurra. Il dispositivo del collegio che non dispone nessun’altra misura per due degli indagati dell’inchiesta sull’urbanistica non è motivato: la motivazione sarà depositata tra 45 giorni.  

Memoria e migliaia di pagine di chat. E’ questo il contenuto depositato dalla Procura di Milano nell’inchiesta sull’urbanistica che a metà luglio scorso ha portato a sei arresti. Ai giudici del Riesame e ai difensori dei sei arrestati i pm hanno consegnato nuovo materiale costituito dagli scambi, tra gli altri, tra l’imprenditore Manfredi Catella e l’ex assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi, tra lo stesso Catella e Christian Malangone (segretario generale del Comune, non risulta tra gli indagati) e tra Catella e il sindaco Giuseppe Sala.  

