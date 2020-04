La procura di Roma ha aperto un’inchiesta, al momento contro ignoti, per accertare se si siano verificate violazioni sanitarie in due strutture per anziani dove si sono registrati casi di contagio da Covid-19. Il fascicolo avviato dal procuratore aggiunto Nunzia D’Elia riguarda, in particolare, la casa di cura Villa Fulvia e la casa di riposo Giovanni XXIII.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Inchieste Rsa: la procura di Roma indaga su due strutture proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento