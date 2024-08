incidente-a-giugliano-in-campania,-quattro-su-una-smart-che-si-ribalta:-muore-bambina-di-8-anni

Tutti componenti di una famiglia, l’altra figlia 16enne era seduta nel bagagliaio posteriore

Roma, 25 ago. (askanews) – Terribile incidente in via Domitiana, altezza civico 99, a Giugliano in Campania. In quattro, una coppia con due figlie, di Secondigliano, viaggiavano su una smart Fortwo, che si è ribaltata, per cause ancora da accertare: una delle bambine, di otto anni appena, è morta a causa dell’impatto.

L’altra figlia, 16 anni, è in ospedale a Pozzuoli per probabili fratture, mentre la madre è in osservazione nello stesso pronto soccorso. Qualche escoriazione per l’uomo che era alla guida.

Il tratto di strada è stato momentaneamente interdetto al transito. La 16enne era seduta nel bagagliaio posteriore (non sul cofano del vano motore), la piccola, invece, era in braccio alla madre, sul sedile lato passeggero, spiegano i carabinieri intervenuti. L’incidente è avvenuto questa mattina. I primi soccorsi sono stati prestati da alcuni passanti poi dal personale del 118.

L’auto è risultata senza assicurazione, il conducente senza patente. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania.