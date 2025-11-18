martedì, 18 Novembre , 25
Incidente a Pordenone, bus di studenti finisce in un fosso: 3 feriti

Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Incidente stradale tra un’auto e uno scuolabus, oggi pomeriggio intorno alle 15, a Sesto al Reghena in provincia di Pordenone. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Pordenone e i vigili del fuoco. Lo scontro è avvenuto all’incrocio tra via Circonvallazione e viale degli Olmi, poi, lo scuolabus si è ribaltato finendo in un fosso. I due mezzi sono stati sottoposti a sequestro e sulle cause dello scontro sono in corso accertamenti.  

Da una prima ricostruzione, l’incidente è avvenuto tra una Mercedes classe C, guidata da una donna di 64 anni, e un pulmann adibito a scuolabus, condotto da un 61enne, con a bordo circa 14 studenti adolescenti. I conducenti di entrambi i mezzi sono stati portati in ospedale, feriti ma non in pericolo di vita. Tra i giovani una sola ragazza è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso di Udine.  

