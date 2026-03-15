Incidente a Prato, bambina di 5 anni travolta da un’auto: è grave﻿

(Adnkronos) – Una bambina di 5 anni è stata ricoverata in gravi condizioni all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze per le ferite riportate in un incidente stradale accaduto questa mattina, intorno alle 11, a Prato, in via Braga, nella frazione di Tavola. Secondo una prima ricostruzione, la bambina sarebbe sfuggita al controllo della mamma e avrebbe attraversato la strada nel momento in cui stava sopraggiungendo un’auto Bmw condotta da un cittadino italiano, che non è riuscito a evitare l’impatto.

Sul posto per i soccorsi sono giunti i sanitari del 118, che vista la gravità delle ferite subite dalla bambina hanno richiesto l’intervento dell’elicottero Pegaso per il trasporto all’ospedale Meyer, dove i medici si sono riservati la prognosi.