incidente-a-roma,-auto-travolge-pedone:-morto-47enne

(Adnkronos) – Incidente oggi a Roma. Un uomo è morto sulla via Trionfale travolto da un’auto. Intorno alle 4.30 gli agenti del II Gruppo Sapienza della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenuti dopo che una Lancia Y, guidata da un 19enne italiano, ha travolto e ucciso un peruviano di 47 anni. Il giovane è stato accompagnato presso l’ospedale Sant’Andrea per gli accertamenti tossicologici e alcolemici di rito. Sono in corso da parte della Polizia Locale le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.