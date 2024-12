Incidente a Viareggio: morte una donna e la nipotina di 11 anni

(Adnkronos) – Una donna di 39 anni e la nipotina di 11 sono morte oggi, 29 dicembre, in un incidente stradale che si è verificato a Viareggio intorno alle 13, sulla variante Aurelia in direzione Massa, lungo la superstrada all’altezza di Versilia Sud. Feriti gravi il marito della donna e i due figli.

Un’auto si è scontrata con la vettura in cui viaggiava la famiglia originaria del Senegal composta da madre, padre e tre bambini. La donna, Wagane Niasse, nata nel 1985, residente a Santa Croce sull’Arno (Pisa), è morta sul colpo. Poco dopo al suo arrivo all’ospedale Versilia è morta anche la nipote di 11 anni. Il marito è stato ricoverato in osservazione all’ospedale Versilia ma non sarebbe in pericolo. I suoi due bambini sono stati trasferiti all’ospedale Cisanello di Pisa in codice rosso e le loro condizioni sono giudicate gravi: nello scontro tra le auto, sono stati sbalzai fuori dal veicolo.

Nell’altra auto viaggiava solo il conducente: sarebbe illeso ma per precauzione è stato portato per controlli all’ospedale Versilia. Sul posto dell’incidente sono intervenuti l’elisoccorso Pegaso, le ambulanze del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.