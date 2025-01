Incidente ad Ancona, morta una coppia e fuga di gas

(Adnkronos) – Sta rientrando l’allarme ad Ancona per una fuga di gas dopo un grave incidente: entro 24 ore verrà ripristinata l’erogazione di gas metano nelle abitazioni di Torrette e Collemarino.

Nell’incidente, avvenuto questa mattina in via Lambro, in cui sono rimaste coinvolte tre auto, sono morte due coniugi. Durante lo scontro è stata abbattuta una cabina di distribuzione del gas metano in media pressione. La fornitura di gas è stata temporaneamente interrotta all’Ospedale Regionale e alle abitazioni circostanti. I cittadini di Torrette e Collemarino sono stati invitati a chiudere il rubinetto centrale del gas delle loro abitazioni.

Marito e moglie morti nell’incidente erano entrambi sui 40 anni: Lucia Manfredi era medico in clinica a Torrette, mentre Diego Duca era autista 118 a Perugia. La polizia locale sta conducendo gli accertamenti per ricostruire la dinamica: sembra che una Bmw in discesa sia finita fuori controllo a causa della strada ghiacciata, scontrandosi con la Panda alla cui guida c’era la 40enne e facendola piombare contro la cabina del gas. Il marito della donna invece si trovava sul marciapiede.

Il comune di Ancona, che subito dopo l’incidente aveva raccomandato agli abitanti della zona di non uscire di casa e di chiudere le finestra, ha aggiornato ancora i cittadini. “Edma reti gas (la società che gestisce il servizio di distribuzione e misura del gas naturale, ndr) comunica che l’erogazione di gas metano nelle abitazioni di Torrette e Collemarino, dopo il grave incidente di stamattina in via Lambro, verrà ripristinata entro 24 ore. Nel frattempo – scrive il comune – raccomanda i cittadini dei due quartieri di chiudere il rubinetto centrale del gas (e quindi di non usare caldaia e fuochi da cucina) e di non chiamare il loro numero di Pronto intervento: i loro tecnici passeranno casa per casa per ripristinare il servizio”.