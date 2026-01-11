domenica, 11 Gennaio , 26

Ucraina sotto attacco di missili e droni. Zelensky: “Da Russia terrorismo deliberato contro i civili”

(Adnkronos) - "Nel corso di questa settimana, la...

Hong Kong, Musetti e Sonego trionfano nel doppio: Rublev-Khachanov battuti al super tie-break

(Adnkronos) - Lorenzo Musetti, dopo aver perso la...

Milano Cortina 2026, Andrea Bocelli alla cerimonia di apertura

(Adnkronos) - Il Maestro Andrea Bocelli, una delle...

Serie A, oggi Fiorentina-Milan – La partita in diretta

(Adnkronos) - Il Milan torna in campo. Oggi,...

Incidente aereo in Colombia, morto il cantante Yeison Jiménez

Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Il cantante colombiano di musica popolare Yeison Jiménez è morto in un incidente aereo che ha fatto sei vittime. Il disastro è avvenuto nel dipartimento di Boyacà, vicino Paipa. Le altre vittime sono gli accompagnatori del cantante, tra cui il manager e il fotografo personale, e i membri dell’equipaggio. Le autorità di Boyacà hanno confermato la notizia in un comunicato, in cui hanno definito Jiménez “una delle figure più rappresentative della musica popolare colombiana”. Le cause dell’incidente sono ancora oggetto di indagine da parte dell’Aeronautica Civile colombiana. Jiménez, 34 anni, era diventato una star della musica popolare colombiana negli ultimi 10 anni. 

