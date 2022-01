Incidente al Senato, cartone porno al posto delle slide

ROMA – “Scusate tutti, c’è una persona che si è introdotta in maniera…”. Con queste parole la senatrice Maria Laura Mantovani del M5s ha avvertito la platea del convegno sulla trasparenza nella Pa, che era in corso un attacco hacker. Sullo schermo al posto delle slide scorrevano le immagini di un cartone animato porno. E’ accaduto nel pomeriggio al Senato, nella sede di Palazzo Giustiniani, nella sala dei Presidenti. Comprensibile imbarazzo in sala, e ancora di più della senatrice che chiedeva disperatamente una mano alla regia. Il convegno era aperto via zoom ad oltre un centinaio di partecipanti. “Io sto rimuovendo queste persone, ma non chi le sta riammettendo…”, ha commentato la senatrice.

