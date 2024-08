incidente-auto-per-pellegrini-della-lazio:-il-difensore-in-ospedale

Foto dal profilo Instagram di Pellegrini

ROMA – Il difensore della Lazio Luca Pellegrini è stato coinvolto in un incidente sulla Cassia Veientana, mentre si recava al centro tecnico di Formello per la seduta di allenamento. Il calciatore si trovava a bordo di una Smart. Il 25enne è stato portato in ambulanza all’ospedale Sant’Andrea e salterà la trasferta di domani a Udine.

IL RESPONSO DEI MEDICI

“La S.S. Lazio- ha scritto la società sul suo sito- rende noto che il calciatore Luca Pellegrini questa mattina è stato coinvolto in un incidente stradale alle porte di Roma. Il giocatore, che si stava recando all’allenamento odierno, allo stato attuale non presenta conseguenze di rilievo e ogni ulteriore comunicazione è demandata al responso degli accertamenti diagnostici che sta effettuando“. Il responso finale recita: “Ferita lacero contusa a carico della gamba destra e vari traumi contusivi“.

ULTERIORI ESAMI PER QUANTIFICARE I TEMPI DI RECUPERO

“Attualmente- si legge ancora nell’ultima nota della Lazio- il calciatore si trova a riposo presso la propria abitazione in buone condizioni e ha già iniziato le cure specifiche del caso. Verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano e nei prossimi giorni ad ulteriori esami strumentali per quantificare i tempi di recupero“.

LA PRESUNTA DINAMICA DELL’INCIDENTE

Secondo le prime ricostruzioni, Pellegrini non è riuscito ad evitare il tamponamento con una macchina che – davanti alla sua – ha improvvisamente sterzato a sinistra per evitare un terzo veicolo fermo lungo la strada. La Smart si è cappottata, ma fortunatamente per l’atleta l’unica conseguenza è stata una ferita sulla gamba. Anche l’altro automobilista non si trova in gravi condizioni.

