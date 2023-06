ROMA – I carabinieri oggi hanno perquisito la casa di Matteo Di Pietro, lo youtuber alla guida di una Lamborghini che il 13 giugno si è schiantata contro una Smart Four Four a Roma in zona Casal Palocco, causando la morte di un bimbo di 5 anni, Manuel Proietti. Il giovane è risultato positivo ai cannabinoidi ed indagato per omicidio stradale.

A bordo della Smart insieme al piccolo Manuel c’erano la mamma e la sorellina, dimesse ieri dall’ospedale. A causare lo scontro una sfida social con protagonista il collettivo di youtuber The Borderline di cui Di Pietro era anche co-fondatore. I carabinieri stanno analizzando i telefoni dei 5 ragazzi a bordo della Lamborghini per ricostruire la dinamica dell’incidente. Da quanto raccontato da alcuni testimoni, uno dei giovani avrebbe ripreso la scena dell’incidente dopo l’impatto. È stata inoltre disposta una perquisizione anche per la sede della società degli youtuber.

IL MESSAGGIO DEL PAPÀ MANUEL: “TI AMEREMO PER SEMPRE”

Nelle scorse ore il papa di Manuel, Marco Proietti ha rotto il silenzio, con un commovente messaggio rivolto sui social. “Volevo esprimere con quel che resta del cuore mio di Elena e della piccola Aurora un ringraziamento a voi che avete pregato donato e anche solo pensato al nostro Manuel strappato da ‘sto mondo infame. Ti ameremo per sempre!”, le parole del papà in una storia su Instagram.

L’articolo Incidente Casal Palocco, perquisita la casa dello youtuber Di Pietro. Il papa di Manuel: “Ti ameremo per sempre” proviene da Agenzia Dire.

