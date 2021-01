Incidente De Sanctis, James Pallotta scrive all’ex portiere azzurro – Foto

James Pallotta, ex presidente della Roma, rivolge un pensiero a Morgan De Sanctis dirigente giallorosso nonché ex portiere del Napoli “mazzarriano”. Oggi, l’ex azzurro è finito in terapia intensiva a causa di un brutto incidente stradale.

James Pallotta, ex numero uno della Roma

Queste le parole dell’imprenditore di Boston: “Sending love and prayers to Morgan De Sanctis today after last night’s serious car accident. Wishing you a full and speedy recovery Morgan” che tradotto vuol dire: “Riservo amore e preghiere per Morgan De Sanctis che oggi è stato coinvolto in un brutto incidente d’auto. Spero che tu possa velocemente riprenderti Morgan”.

[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/jimpallotta13/status/1346808796149116928″]

