Incidente in Autostrada vicino ad Arezzo: 4 morti e 7 feriti

Quattro decessi, e due vittime sono minorenni. E sette feriti, tra cui due minori, quattro trasportati in ospedale ad Arezzo, uno a Siena e due all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Questo il bilancio del drammatico incidente tra un mezzo pesante e due leggeri avvenuto nel primo pomeriggio in A1, tra il casello di Arezzo e Monte San Savino, al km 360 in direzione Sud.

“Continuano le operazioni di soccorso sul tratto Arezzo Monte San Savino della A1. Gli addetti della Direzione di tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia sono stati autorizzati al deflusso dei veicoli in accodamento –

