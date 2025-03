Incidente nel Comasco, scontro fra tre auto: 2 morti

(Adnkronos) – Incidente nel Comasco nella notte tra sabato e domenica. Due persone sono morte nello scontro tra tre auto. E’ accaduto intorno alle 2.30 nella galleria di Pusiano (Como) sulla Sp 639 km 11+100.

Il conducente di una delle macchine coinvolte, un Ford Ranger, 31enne del posto, è stato trasportato in ospedale al San Gerardo di Monza in codice giallo. A bordo di una Opel Corsa c’erano un 28enne e un 20enne di Sondrio, trasportati in codice giallo al Sant’Anna, e un 22enne di Rogolo che ha rifiutato le cure mediche. Sono morti il conducente, un 43enne di Bollano, e un passeggero, 44enne di Colico, che viaggiavano su Volkswagen Golf: una terza persona, un 30enne di Cino, è stato trasportato in codice giallo al Manzoni di Lecco.

Le salme sono a disposizione dell’A.G., mentre i mezzi sono stati sequestrati. Da chiarire la dinamica, anche attraverso l’analisi dei filmati delle varie telecamere in zona.

Un altro incidente, poco prima della mezzanotte, si è verificato sulla Sp 494 Vigevanese all’altezza di un noto fast food. Tre i mezzi coinvolti con due persone trasportate in gravissime condizioni all’Humanitas di Milano e altre due ferite in maniera più lieve all’ospedale di Pavia.

Sulle cause dello scontro indagano i carabinieri di Abbiategrasso. L’asfalto reso viscido dalla pioggia ha complicato le operazioni di soccorso che ha visto anche al lavoro il personale del 118. La circolazione sulla provinciale è ripresa regolarmente intorno alle 3.30 dopo la messa in sicurezza dell’area da parte dei vigili del fuoco.