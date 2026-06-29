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Incidente nel Cosentino, scontro auto-camion: morto un giovane di 27 anni, due feriti gravi
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Incidente nel Cosentino, scontro auto-camion: morto un giovane di 27 anni, due feriti gravi

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By Redazione-web

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(Adnkronos) –
È morto un giovane di 27 anni, originario di Mirto Crosia, nel tragico incidente che si è consumato nella notte lungo la Strada statale 106 a Pietrapaola, in provincia di Cosenza.  

Nell’impatto tra una Fiat Multipla e un camion il 27enne ha perso la vita. Tre nel complesso le persone coinvolte nell’incidente: oltre alla giovane vittima, si registrano due feriti gravi, entrambi estratti dalle lamiere grazie all’intervento dei vigili del fuoco e affidati alle cure del personale medico.  

Le cause dello scontro sono in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine. 

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