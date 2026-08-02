domenica, 2 Agosto , 26
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOIncidente sulla Rieti-Terni tra un pullman, un camper e due auto: 5...
incidente-sulla-rieti-terni-tra-un-pullman,-un-camper-e-due-auto:-5-morti-e-27-feriti,-tre-in-codice-rosso
Incidente sulla Rieti-Terni tra un pullman, un camper e due auto: 5 morti e 27 feriti, tre in codice rosso
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Incidente sulla Rieti-Terni tra un pullman, un camper e due auto: 5 morti e 27 feriti, tre in codice rosso

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

(Adnkronos) – Gravissimo incidente oggi, domenica 2 agosto, sulla strada statale 79 ‘Ternana’ a Colli sul Velino, in provincia di Rieti, che ha visto coinvolti un pullman, un camper e due auto. Il bilancio è di 5 morti e 27 feriti, di cui tre sono in codice rosso. Sul posto vigili del fuoco, ambulanze e forze dell’ordine per i rilievi e la gestione del traffico. 

 

L’incidente ha causato rallentamenti e deviazioni in questa domenica di esodo. Le autorità locali hanno attivato i piani di emergenza per assistere le vittime e i familiari. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dello scontro e stabilire eventuali responsabilità. La strada statale 79 “Ternana” è chiusa provvisoriamente in entrambe le direzioni al km 18,650.  

Previous article
A Massimo Bottura e Lara Gilmore il primo Avolta Legend Award per i Refettori
Next article
Ucraina, Conte: “No del M5S al sostegno militare”

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Conte e no M5S alle armi per Ucraina, reazione Pd: “E’ un Vannacci, vuole rompere”

(Adnkronos) - Giuseppe Conte annuncia il no del M5S al sostegno per il riarmo dell'Ucraina. La posizione espressa dal Movimento 5 Stelle suscita immediate...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Brescia, accoltellata dall’ex marito davanti al figlio fuori da un centro commerciale

(Adnkronos) - Una donna di origini indiane è stata accoltellata oggi, domenica 2 agosto, davanti a un centro commerciale di Campo Grande nel Bresciano....
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Donna uccisa, fatta a pezzi e messa in una valigia: arrestato 26enne ad Atene

(Adnkronos) - La polizia greca ha arrestato oggi, domenica 2 agosto, un sospettato nell'ambito dell'indagine sulla morte di una donna britannica, il cui corpo...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Grecia, due elicotteri antincendio si scontrano in volo: morti pilota e copilota

(Adnkronos) - Drammatico schianto tra due elicotteri in Grecia oggi, domenica 2 agosto, mentre partecipavano alle operazioni di spegnimento di un incendio boschivo nella...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.