incontro-in-masseria-per-salvini-e-meloni,-il-30-agosto-si-vedranno-con-tajani

ROMA – Incontro conviviale di circa due ore tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini. I due si sono visti per un colloquio informale nella masseria di Ceglie Messapica, in Puglia, dove si trova la presidente del Consiglio. Presente anche il presidente della Camera Lorenzo Fontana, in Puglia – come il leader del Carroccio – per trascorrere qualche giorno di relax.

IL VERTICE TRA MELONI, SALVINI E TAJANI SARÀ IL 30 AGOSTO

Meloni e Salvini hanno raggiunto telefonicamente l’altro vicepremier, Antonio Tajani, per fare il punto sulle questioni di attualità. I tre hanno deciso di vedersi il prossimo 30 agosto.

