Incontro Lavrov-Wang Yi al G20: confermato coordinamento strategico

Ribadite le convergenze di linee tra Pechino e Mosca

Roma, 21 feb. (askanews) – In un momento di grande disgelo tra Stati Uniti e Russia, in un incontro che si è tenuto a Johannesburg a margine di una riunione ministeriale G20, i ministri degli Esteri di Cina, Wang Yi, e Russia, Sergey Lavrov, hanno ribadito le convergenze di linee tra Pechino e Mosca.Wang Yi ha dichiarato che il partenariato di cooperazione strategica globale tra Cina e Russia nell’era nuova sta procedendo verso “livelli più elevati e dimensioni più ampie”, hanno spiegato media di stato cinesi. Wang ha sottolineato come il “coordinamento strategico stretto ed efficace” abbiano svolto un ruolo importante nel “tutelare gli interessi comuni dei due paesi e dei rispettivi popoli, contribuendo anche al processo di multipolarizzazione del mondo”. La Cina è pronta, insieme alla Russia, a “far progredire ulteriormente le relazioni sino-russe nel nuovo anno”. Lavrov è andato sul terreno di Wang, richiamando gli accordi tra i presidenti dei due paesi, Vladimir Putin e Xi Jinping. La Russia è disposta a intensificare gli scambi ad alto livello e approfondire la cooperazione pratica in settori quali economia, finanza e cultura, oltre a continuare a sostenere l’approccio multipolare. In questo senso, ha spiegato, continuerà a operare in ambiti di coordinamento con la Cina come i paesi BRICS, nell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai e nell’Onu.Per quanto riguarda la guerra ucraina, Lavrov ha illustrato gli ultimi sviluppi, affermando che Mosca si concentra sulla risoluzione delle radici del conflitto e lavora per cercare una soluzione pacifica, equa, sostenibile e conforme alla Carta delle Nazioni unite.I due si sono dati appuntamento per una visita di Wang in Russia, anche se i due non hanno fornito una data.