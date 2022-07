ROMA – Dopo la crisi di governo che ha causato le dimissioni del premier Mario Draghi e lo scioglimento delle Camere da parte del presidente della Repubblica e l’indizione delle elezioni, che si terranno il prossimo 25 settembre, i partiti sono già in fermento per preparare la campagna elettorale. Oggi, come fanno sapere fonti dei due partiti, si è tenuto un incontro a Roma tra il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, e il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi.

LEGGI ANCHE: Berlusconi è già in campagna elettorale: “Pensioni minime a mille euro e milioni di nuovi alberi”

“Nel corso del colloquio – spiegano le fonti – i due leader hanno convenuto sulla necessità di lavorare, anche d’accordo con il leader della Lega Matteo Salvini, alla convocazione nei primi giorni della prossima settimana di un vertice del centrodestra, per affrontare i nodi politici dopo lo scioglimento delle Camere e in vista delle elezioni politiche”.

LEGGI ANCHE: La prima riunione delle nuove Camere sarà il prossimo 13 ottobre

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Incontro Meloni-Berlusconi a Roma: la prossima settimana vertice con Salvini proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento