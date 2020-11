AGI – Per la presentazione del Recovery plan servono procedure straordinarie, “noi le incoraggiamo”. Il commissario europeo per l’Economia, Paolo Gentiloni, lo dice in una intervista al Corriere della Sera. “Naturalmente ogni Paese avrà le proprie soluzioni, ma se il varo di questi piani non si accompagna a qualche elemento straordinario di semplificazione dei processi decisionali, il rischio di un assorbimento insufficiente delle risorse è molto grave”, avverte.

Per come è congegnato Next Generation Eu, continua Gentiloni “il mancato rispetto di tempi e obiettivi del piano rende difficile l’erogazione delle risorse. Nel momento in cui si lancia il piano,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo “Incoraggiamo procedure straordinarie sul Recovery plan”, dice Gentiloni proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento