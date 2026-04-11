incrementati-i-fondi-per-spettacolo-dal-vivo,-cinema-e-audiovisivo

Luigi Grispello (Agis Campania): «Grande soddisfazione. Dalla Regione Campania un modello virtuoso di investimento nella cultura come asset strategico»

L’Unione AGIS Campania (Associazione Generale Italiana dello Spettacolo) accoglie con grande soddisfazione l’approvazione del bilancio gestionale della Regione Campania, atto di fondamentale importanza che rende operativi i finanziamenti a favore delle attività dello Spettacolo.

Un provvedimento che rappresenta la puntuale attuazione di un impegno assunto nei confronti degli operatori del settore — rappresentati dalle associazioni ANEC, ARTEC, Sistema MED e ANESV aderenti all’AGIS Campania — dal presidente Roberto Fico durante la campagna elettorale e confermato attraverso i successivi passaggi istituzionali.

«È doveroso riconoscere — dichiara Luigi Grispello, presidente dell’Unione AGIS della Campania — come l’attuale Governo regionale identifichi le arti, lo spettacolo dal vivo, il cinema e l’audiovisivo quali asset strategici e fattori fondamentali per lo sviluppo economico, la coesione sociale e la crescita culturale del territorio.

Con una sensibilità ed una lungimiranza che si distingue nel panorama nazionale, l’amministrazione campana ha scelto non solo di preservare le risorse destinate al comparto, ma di incrementarne significativamente la dotazione finanziaria all’interno della nuova manovra economica».

Nello specifico, le risorse destinate al fondo della Legge regionale 6 del 2007 per lo spettacolo dal vivo salgono da 15 a oltre 17 milioni di euro, mentre il fondo regolato dalla Legge 30 del 2016 per il Cinema in Campania vede un aumento da 5 a 6 milioni di euro, aumento che rafforza un comparto in grande espansione, grazie anche alla ventennale azione sul territorio della Film Commission Regione Campania.

Tale iniziativa assume un rilevante valore politico, poiché interviene positivamente sulla questione del riequilibrio territoriale, da tempo auspicato dall’AGIS e considerato obiettivo centrale del nuovo Codice dello Spettacolo, attualmente al vaglio del Governo.

«L’azione della Regione Campania attuata dal Presidente Roberto Fico e dall’Assessore alla Cultura Ninni Cutaia — conclude Luigi Grispello — si pone in tal senso come un modello virtuoso per offrire maggiori opportunità di crescita culturale in tutto il Paese».