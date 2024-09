Incriminato per corruzione il sindaco di New York Eric Adams

Il New York Times: indagine sul finanziamento della sua campagna elettorale vincente nel 2021

Roma, 26 set. (askanews) – Il sindaco di New York, il democratico Eric Adams, è stato incriminato nell’ambito di un’indagine condotta dalla procura federale di Manhattan sul finanziamento della sua campagna elettorale vincente nel 2021, Lo rivela oggi il New York Times.

La procura non ha specificato i motivi dell’incriminazione, ma il sindaco, un ex poliziotto, è da diversi mesi al centro di un’indagine per presunte donazioni illegali provenienti da entità legate alla Turchia. L’annuncio dell’incriminazione arriva dopo che diverse persone vicine al sindaco hanno passato la mano in seguito ad altre indagini.

Ieri, prima ancora dell’annuncio, la deputata di New York alla Camera dei Rappresentanti e figura di spicco della sinistra Alexandria Ocasio-Cortez ha chiesto al sindaco 64enne di dimettersi, “per il bene della città”. Eric Adams si è dichiarato “innocente” mercoledì sera. “Ho sempre saputo che se avessi difeso gli interessi dei newyorkesi, sarei diventato un bersaglio, e così è stato”, ha affermato in una dichiarazione, secondo il NYT. “Se verrò incriminato, sono innocente e mi batterò con tutte le mie forze e la mia intelligenza”, ha aggiunto.