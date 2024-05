ROMA – Il capogruppo di FdI in Consiglio regionale pugliese, Francesco Ventola, candidato alle Europee in ticket con Giorgia Meloni, è indagato dalla procura di Trani per associazione a delinquere e corruzione elettorale. La vicenda è stata resa nota ieri da Andrea Silvestri, ex assessore regionale del Ccd della giunta di Raffaele Fitto nei primi anni Duemila e presidente della lista civica ‘I love Canosa’, aderente a +Europa: ha convocato una conferenza stampa ad hoc (tenutasi in Comune a Canosa) e mostrato a giornalisti e telecamere il provvedimento giudiziario di proroga delle indagini. Il video della conferenza stampa, inizialmente caricato su Facebook, è stato poi rimosso.

La notizia è stata riportata su alcuni quotidiani. Oltre al consigliere regionale sarebbero indagate altre otto persone.

L’articolo Indagato il consigliere pugliese Francesco Ventola (FdI), è candidato alle Europee proviene da Agenzia Dire.

